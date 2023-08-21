الإعلاميون ينعون زميلهم المصور عصام الحاج الذي استشهد في منطقة الشجرة

نعى الإعلاميون السودانيون زميلهم المصور الصحفي المحترم / عصام الحاج الذي استشهد في منطقة الشجرة يوم الأحد، حيث شهدت المنطقى معارك عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع “المتمردة”.

وقال الأستاذ مصعب محمود من التلفزيون القومي عن المصور عصام الحاج:

كان رجلاً نبيلاً وشهماً وصادقاً وخلوقاً لا تملك الا أن تحبه بعد تتعرف به.

رئيس اتحاد المصورين العرب فرع السودان

رئيس اتحاد المصورين السودانيين سابقاً

رئيس اتحاد نادي العاصمة للتصوير

صاحب وكالة الباوقة الإخبارية..

نسأل الله أن يتقبله قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا..

التعزية للزملاء والأسرة الكريمة وللبلاد..

إنا لله وانا اليه راجعون..