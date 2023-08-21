وزير الزراعة الإتحادي: نستهدف زراعه مليون فدانا بالقمح





قام الدكتور أبو بكر عمر البشرى وزير الزراعة والغابات صباح اليوم بزيارة لتفتيشي نور الهدى والكمر بمشروع بالجزيرة رافقه خلالها الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة حيث وقف الوزير على المساحات المزروعة بتقاوي الذرة والقطن بتفتيش نور الهدى وفول الصويا والذرة الصنف طابت بتفتيش الكمر .

وثمن الوزير جهود إدارة مشروع الجزيرة في توطين إنتاج تقاوي الذرة والقطن وفول الصويا للإسهام في زيادة الإنتاج مؤكداً أن محصول فول الصويا يتمتع بميزات نسبية مقارنة بالمحاصيل الأخرى من حيث قلة كلفة الإنتاج مشيراً لسعي عدد من الشركات لإنشاء مصانع للصويا بالسودان معلناً أن العروة الشتوية تستهدف زراعة مليون فدانا قمح في السودان منها 600 ألف فدانا بمشروع الجزيرة مجدداً الإلتزام بإستمرار الجهود لتوفير مطلوبات تمويل القمح عبر مجلس الوزراء وإعلان السعر التركيزي لجوال القمح من قبل وزارة المالية تشجيعاً للمزارعين .

فيما أكد محافظ مشروع الجزيرة أن الموسم يبشر بإنتاجية عالية بفضل التأسيس الجيد لمحاصيل العروة الصيفية رغم الصعوبات التي واجهته ولفت إلى أن إنتاج الذرة واعد بما يؤمن الغذاء لأهل السودان معدداً جهود إدارته مع عدد من الجهات التمويلية والبنكية لتوفير التمويل المطلوب لزراعة محصول القمح.

ودعا المهندس إبراهيم مصطفى مدير الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة قطاعات المزارعين لبدء الحراث الخريفي لمساحات القمح للقضاء علي الحشائش وتوفير مهد جيد لزراعته .

وكالة سونا