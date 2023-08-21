الحكيم: ملازم أول واثنين من المجاهدين نفذوا عملية استخبارية مميتة أنقذت هوية السودان كله





قال الشيخ الدكتور محمد هاشم الحكيم بأن ملازم أول واثنين من المجاهدين نفذوا عملية استخبارية مميتة أنقذت هوية السودان كله، واستشهد أحدهم.

وجرت يوم الأحد معركة كبرى بالخرطوم حين حاول متمردو الدعم السريع الدخول إلى سلاح المدرعات بالشجرة، وتصدت لهم القوات المسلحة السودانية.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ أكثر من أربعة أشهر، ولم تفلح محاولات التهدئة الدولية في إيقاف الحرب في ظل خرق المتمردين الدائم للهدن السابقة.

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رصد وتحرير – “النيلين”