شاهد بالصور.. مبارك أردول يعود للسودان من القاهرة ويخاطب لقاء جماهيري

اللقاء الجماهيري الذي عقد مساء اليوم لعضوية التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية ، سلمنا للجميع واكدنا موقفنا من دعم واسناد مؤسسات الدولة وشرعيتها وضرورة مساندة القوات المسلحة وضرورة الحفاظ على سيادة البلاد ومنع التدخلات الخارجية والحاجة لعقد اجتماعي جديد مع كل الاطراف السياسية والاجتماعية السودانية يحكم به سودان بعد الحرب، ان انهاء الحرب يجب ان يتم عبر ترتيبات امنية تضمن جيش وطني واحد ولامكان للتعددية الامنية في البلاد ، واننا سنكون بجانب المواطن مساندين له في محنته حتى تنتهي الحرب.