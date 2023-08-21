شاهد بالصور.. مبارك أردول يعود للسودان من القاهرة ويخاطب لقاء جماهيري

قال مبارك أردول القيادي بالحرية والتغيير – الكتلة الديمقراطية – والتحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية: “عدت الى أرض الوطن بعد غياب طويل ، سابقى خادماً لشعبنا وداعماً لمؤسسات الدولة وبقائها وناصراً لقواته المسلحة وعنصراً للوحدة وباثاً لروح تماسك الجبهة الداخلية ، سابقى فيما بينكم ما بقي السودان، حتى النصر الموزر، وبسم الله مجراها ومرساها.
وقد شهد اردول لقاء جماهيري بشرق السودان – بورتسودان لعضوية حزبه فور حضوره وكتب:
اللقاء الجماهيري الذي عقد مساء اليوم لعضوية التحالف الديموقراطي للعدالة الاجتماعية ، سلمنا للجميع واكدنا موقفنا من دعم واسناد مؤسسات الدولة وشرعيتها وضرورة مساندة القوات المسلحة وضرورة الحفاظ على سيادة البلاد ومنع التدخلات الخارجية والحاجة لعقد اجتماعي جديد مع كل الاطراف السياسية والاجتماعية السودانية يحكم به سودان بعد الحرب، ان انهاء الحرب يجب ان يتم عبر ترتيبات امنية تضمن جيش وطني واحد ولامكان للتعددية الامنية في البلاد ، واننا سنكون بجانب المواطن مساندين له في محنته حتى تنتهي الحرب.
مبارك أردول – الصفحة الرسمية
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد