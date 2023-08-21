وزير التموين: لم ولن يتم شراء حبة قمح واحدة مزروعة في مصر بالدولار حتى من الشركة الإماراتية





قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لا يمكن ولا يجوز ما يتم ادعاؤه شراء مصر قمحا محليا من شركة زهرة الإماراتية، التي تمتلك زراعات في توشكي بالدولار الأمريكي من خلال تمويل من صندوق أبو ظبي للتنمية إلى مصر بقيمة 500 مليون دولار.

وتابع في تصريحات لـ القاهرة 24: يجب أن نحترم تفكير الجميع، وللجميع أن يشك في أي حاجة، وهذا ليس خطا فينا أو في اللي بيشك، ولكن علينا أن نعلم الجميع أن الشركة الإماراتية التي تعمل في توشكى سنستلم منها القمح مثلما نستلم من فلاحينا بالعملة المحلية.

في سياق متصل، قال وزير التموين المصري، أن سعر كيلو السكر في البورصة وصل إلى 24 جنيها، مضيفا أن وجود السلعة أهم من سعرها، مضيفًا أن احتياطي السكر مستمر حتى شهر 4 المقبل إذن مستمر لمدة 8 شهور قادمة، مشيرا إلى أن تذبذب أسعار السكر يعود إلى أزمة البترول لأن السكر من الممكن أن يتحول إلى مواد بترولية.

وأشار، إن سعر السكر في الأسواق لم يزد على 30 جنيها في الوقت الذي يتواجد فيه سعر كيلو السكر بـ 27 جنيها في الكثير في الأماكن.

في سياق متصل، قال وزير التموين، إنه تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.

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