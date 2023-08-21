بالفيديو.. مذيعة تتغزل في فتيات المترو بعد لقاء جديد “قمرات وضحكتكم تجنن وروحكم حلوة”





ما أن ظهرن في المرة الأولى وهن يحملن آلة الجيتار المؤثرة ويتغنين بنعناع الجنينة على مترو العاصمة المصرية “القاهرة” وسط ذهول وإعجاب الركاب، إلا وتسابقت القنوات الفضائية على استضافتهن.

في لقاء جديد على قناة “dmc” قدمن فاصل جديد “فتيات المترو”، وأداء رائع لنعناع الجنينة المسقي في حيضانه شجر الموز طرح ضلل على عيدانه، ما جعلن مذيعات برنامج “السفيرة عزيزة” يتغزلن فيهن بعبارات مشجعة ومحفزة: “مفرحين ومقمرات وضحكتكم تجنن وروحكم حلوة وصوتكم يجنن بالجد مفرحين أوي”.

شاهد بالفيديو فتيات المترو “نعناع الجنينة”:

نقلاً عن – “كوش نيوز“