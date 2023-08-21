شاهد بالفيديو.. بفستان فاضح أظهر مفاتنها.. عروس سودانية تثير ضجة واسعة وتقدم وصلة رقص هستيري مع صديقاتها احتفالاً بفرحها





أثارت عروس سودانية ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو متداول.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت العروس السودانية وهي ترتدي فستان مثير للجدل وصفه المتابعون بالفاضح.

العروس التي ظهرت سعيدة قدمت فاصل من الرقص الهستيري مع صديقاتها وأهلها داخل الصالة التي تم حجزها للنساء فقط دون ظهور أي رجل.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدتها محررة موقع النيلين انقسم ما بين مهاجم للعروس وما بين متعاطف ومدافع عنها.

حيث ترى الفئة الأولى من المعلقين أن العروس ظهرت بفستان فاضح أظهر مفاتنها وكان يجب عليها أن تختار فستان أكثر حشمة, فيما ترى الفئة الأخرى أن المقطع تم تسريبه وأن الحضور كان نسائي فقط, وطالما كان الحضور للنساء فقط فهي حرة فيما ترتديه.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين