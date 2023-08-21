بالصور.. شرطة ولاية نهر النيل تتمكن من ضبط عدد (2) مليون حبة كبتاجون داخل شاحنة يقودها أجنبي

إنجاز كبير حققته شرطة ولاية نهر النيل (شرطة محلية شندي) يضاف إلى سجل شرطة ولاية نهر النيل الحافل بالإنجازات والذي يجسد يقظة منسوبيها في القضاء على الجريمة وتأمين المواطنين وهمتهم العالية في إنفاذ خطط وتوجيهات رئاسة قوات الشرطة حيث تمكن فريق من شرطة محلية شندي بقيادة ضابط من إنهاء مغامرة خلية أجنبية حاولت نشر سموم حبوب الكبتاجون المخدرة.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان تفاصيل الضبطية تعود إلى متابعة شرطة محلية شندي لمعلومات تم جمعها ميدانياً بتفعيل عبر المصادر والتحريات المتواصلة والتي افادت بوجود كمية ضخمة من حبوب الكبتاجون محمله على متن شاحنة يقودها سائق أجنبي بغرض توزيعها على محليتي شندي وعطبرة وبتحديد ساعة الصفر تم ضبط الشاحنة وتفتيشها ليتم العثور بداخلها على عدد(٢) مليون حبة من مخدر الكبتاجون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تحت المادة( 15 أ ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بقسم شرطة الأوسط شندي ووضع الكمية الضخمة من المخدرات التي تقدر قيمتها بملايين الدولارات كمعروضات