مباحث شرطة الجزيرة تضع يدها على خلية تعمل مع قوات الدعم السريع المتمردة بمدينة ودمدني وضبط “كاميرا تستخدم في المسيرات” – صورة

تمكنت إدارة المباحث المركزية ولاية الجزيرة وبعد الرصد والمتابعة وعبر مهنية عالية من القبض على خلية مهندسين بمدينة ودمدني تعمل في إدارة النظم والمعلومات بقوات الدعم السريع المتمردة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن المذكورين يحملون رتبا مختلفة قدموا إلى الولاية قبل ثلاثة أسابيع وعملوا على استئجار محل بأحد الأحياء العريقة بمدينة ودمدني والعمل فى مجال تركيب الشبكات حتى يتمكنوا من التغطية على نشاطهم المشبوه.

كما عثر بحوزتهم على حواسيب وهواتف بها الكثير من المعلومات التي تخص قوات الدعم السريع المتمردة إضافة إلى كاميرا ديجيتل تستخدم في المسيرات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.