شاهد بالفيديو.. قوات العمل الخاص في مهمة تمشيط المهندسين: جايين من تشاد تستلمو السودان؟





نفذت قوات العمل الخاص التابعة للجيش السوداني حملة تمشيط كبرى بمنطقة المهندسين – أمدرمان، حيث تم تدمير عدد كبير من ارتكازات التمرد وتكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ويظهر في المشاهد التي عرضتها الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مجموعة من الجنود السودانيين وهم يقومون بعملية التمشيط وسط الهتاف والحماسة والتكبيرات، حيث قال أحد المقاتلين: جايين من تشاد تستلمو السودان؟ وأضاف آخرون بأن هذا جيش وهو في قمة الجاهزية لدحر التمرد.

ويخوض الجيش السوداني قتالاً عنيفاً لإنهاء تمرد الدعم السريع المستمر منذ أكثر من 4 شهور، وتدور المعارك في عدة محاور في الخرطوم على صعيد شرق النيل وبحري والخرطوم وأمدرمان.

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رصد وتحرير – “النيلين”