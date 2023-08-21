شاهد براميل الخمور البلدية.. شرطة محلية جنوب الجزيرة تنظم حملة استهدفت الظواهر السالبة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن الحملة استهدفت سوق المدينة عرب وقامت بإزالة الرواكيب والظواهر السالبة في الطريق العام وعملت على بسط الأمن وإظهار القوة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين. وعملت الحملة أيضا على تنظيم محطات الوقود. وقد لاقت الحملة ارتياحا وترحيبا من المواطنين. كما استهدفت الحملة أماكن تصنيع وبيع الخمور البلدية واسفرت عن ضبط كمية كبيرة من الخمور البلديه الجاهزة المعدة للبيع بعدد (2) برميل بلاستيك خمر + عدد (6) جركانات كبيرة (36) رطل خمور جاهزة للبيع والتوزيع وإبادة عدد (50) جركانة بلح مخمر وعدد (1) برميل بلح مخمر و ضبط عدد (7) متهمين وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد (77/99/143/160/69/).