رئيس حركة العدل والمساواة السودانية يلتقي قيادات المكاتب الخارجية ويقدم إحاطة حول اسباب إعفاء أربعة من القيادات

عقد الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية اجتماعا اسفيرياً موسعاً مع قيادات المكاتب الخارجية وعضوية الأمانات التنفيذية المتخصصة وخاطب الاجتماع بالإضافة إلى السيد رئيس الحركة، السادة رئيس المجلس التشريعي ومقرر المؤتمر العام وعدد من الامناء التنفيذيين وذلك مساء الاحد الموافق العشرين من أغسطس الجاري، وقدم السيد رئيس الحركة إحاطة شاملة حول اسباب اعفاء اربعة من قيادات المكتب التنفيذي من مناصبهم والحيثيات التي ادت الى تلك القرارات.

من جانبه أكد الدكتور الطاهر ادم الفكي رئيس المجلس التشريعي على ان القرارات تتسق مع النظام الاساسي للحركة الذي يمنح الرئيس حق اختيار او اعفاء مساعديه التنفيذيين وان تلك القرارات تم اتخاذها بعد استنفاد كافة السبل لإثناء هؤلاء الرفاق عما أقدموا عليه.

واستعرض رئيس لجنة الاتصال تقرير اللجنة حول اتصالاتهم بمخالفي النظام الاساسي للحركة.كما اوضح مقرر المؤتمر العام شرعية مؤسسات الحركة حسب قرارات المجلس الثوري في آخر دورة انعقاد له.