سياسية
ملخص من الجيش السوداني لعمليات الاثنين وموقف سلاح المدرعات
أصدر مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية موجز وملخص لعمليات يوم الاثنين 21 أغسطس 2023، جاء فيه:
حاولت اليوم مجددا مليشيا المتمرد حميدتي الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية، بعون الله وفضله تم دحر العدو الذي تلقى عقابا حاسما من قبل قواتنا وتكبد خسائر ضخمة في الأفراد والآليات والمعدات والأسلحة جارى حصرها حتي الآن، وقد استمرت مطاردة فلول المليشيا الهاربة حتى مساء اليوم.
قصفت مليشيا المتمرد حميدتي اليوم حي ود البخيت بشمال أم درمان مما أدي إلي مقتل مواطن وإصابة آخرون.
أجرت قواتنا اليوم عمليات تمشيط واسعة بأم درمان وجنوب الخرطوم، بجانب نشاط مجموعات العمليات الخاصة بكل مدن العاصمة.
مستمرون في متابعة ورصد نوايا وتحركات المليشيا المتمردة وبكامل الجاهزية لإحباطها بإذن الله.
نصر من الله وفتح قريب
مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة
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