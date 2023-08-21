ملخص من الجيش السوداني لعمليات الاثنين وموقف سلاح المدرعات

حاولت اليوم مجددا مليشيا المتمرد حميدتي الهجوم على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة بمنطقة الشجرة العسكرية، بعون الله وفضله تم دحر العدو الذي تلقى عقابا حاسما من قبل قواتنا وتكبد خسائر ضخمة في الأفراد والآليات والمعدات والأسلحة جارى حصرها حتي الآن، وقد استمرت مطاردة فلول المليشيا الهاربة حتى مساء اليوم.