بتوصية الشهيد اللواء ياسر فضل الله .. قرار من البرهان بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة 16 نيالا

بناءاً على توصية من الشهيد اللواء الركن ياسر فضل الله الخضر الصائم قائد الفرقة ( 16 ) مشاة – نيالا، وتقديرا لاستبسالهم في دحر فلول المتمردين والمرتزقة، أصدر السيد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قراراً بترقية جميع ضباط صف وجنود الفرقة للرتبة الأعلى اعتباراً من تاريخ صدور القرار.