اردول: يدعو إلى صياغة عقد اجتماعي لحكم سودان ما بعد الحرب





جدد التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية موقفه الثابت من دعم القوات المسلحة في معركة الكرامة الوطنية ضد ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وقال رئيس المكتب السياسي للتحالف مبارك عبد الرحمن أردول في اللقاء الجماهيري الحاشد الذي نظمته فرعية التحالف بولاية البحر الأحمر مساء ” الاثنين” بمدينة بورتسودان، وقال إن موقف التحالف الداعم للجيش ينطلق من مبدأ راسخ يرتكز على دعم وإسناد مؤسسات الدولة وشرعيتها.

وقطع اردول، أن الوقوف خلف القوات المسلحة يعني الحفاظ على سيادة البلاد ومنع التدخلات الخارجية.

واثنى الرئيس، بصمود وبسالة الجندي السوداني الذي قدم في هذه الحرب دروساً في التضحية والفداء وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي انهكت العدو وشتته وحطمت قدراته العسكرية.

ونوه إلى أن إنهاء الحرب الدائرة ينبغي أن يكون عبر ترتيبات أمنية تضمن وجود جيش وطني واحد، واشار إلى أن التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية سيكون بجانب المواطن سنداً ودعماً له في محنته حتى تنتهي الحرب، وشدد على ضرورة ألا يكون هناك مكان للتعددية الأمنية في البلاد.

ودعا مبارك ضرورة عقد مصالحة وطنية شاملة لا تقصي أحداً والتفكير بمنطق وعقلانية لصياغة عقد اجتماعي جديد مع كل الأطراف السياسية والاجتماعية لحكم سودان ما بعد مرحلة الحرب.

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