اللواء عبدالله صافي النور يحرض ضد الجيش وكاشا يستضيف ضباط المليشيا في منزله





علمت ” سري للغاية نيوز ” أن اللواء طيار عبدالله صافي النور يبذل جهوداً حثيثة لإجهاض مساعي الجيش لهزيمة مليشيا الدعم السريع . وأنه يجوب الولايات لاستقطاب مباركة الشخصيات المؤثرة بغرض تكوين جبهة توقف عمليات الجيش ضد المليشيا . كما علمت أن بعض الشخصيات الفاعلة في قبيلة الرزيقات إنحازوا للواء صافي النور لتخذيل الجماهير عن دعم الجيش ، ويشاركه في هذا المسعى من قيادات الرزيقات محمد عيسى عليو نائب حاكم إقليم دارفور ، وعبد الحميد موسى كاشا الذي سمح لقيادات عسكرية من الجنجويد السكن في منزله بأمدرمان .

جدير بالذكر أن عليو قال مخاطباً لقاءً جماهيرياً في دارفور في أكتوبر الماضي أن يستعد أهل دارفور ” لاستقبال ناس الخرطوم وكت يجوكم هنا …….. فهمتوني ” ، واستُنتج بعد الحرب أنه كان على علم بمخطط شن الحرب وأنه يُهيئ لها !!!

وتأكد ” لسري للغاية نيوز ” أن اللواء طيار صافي النور وصل بالأمس الإثنين 21 أغسطس لمدينة القضارف ، ويسكن في شقة في حي ود الكُبيّر ، وأنه أرسل لبعض القيادات المجتمعية في المدينة للإلتقاء به لإقناعهم بالانضمام لجبهة مثل جبهة قحت الرافعة لشعار ( لا للحرب ) .

وعلم الموقع أنه لسوء حظ اللواء طيار صافي النور ، أنه وصل في نفس اليوم الذي تنادى فيه وجهاء الولاية والقيادات المجتمعية بمدينة القضارف لحشد الدعم مساندة للقوات المسلحة . وجمعوا عشرات مليارات الجنيهات ، وكذلك دعم عيني بعشرات مليارات الجنيهات .

وعلم هذا الموقع أن مسعى صافي النور قوبل بالاستهجان من كل الشخصيات المؤثرة والفاعلة ، واستنكرت شخصيات مشهورة بالمدينة أن يصل شخص تدرج في رُتَب القوات المسلحة لرتبة اللواء الرفيعة إلى مستوى وصفته ” بالانحطاط ” ، تجعله يتخلى عن الانتماء القومي لانتماء قبلي .

وفي محاولة لتسويق مساعيه المناهضة للجيش ، قال صافي النور لرُسُلِه لأعيان المدينة ، إن حملته لوقف الحرب تمت بموافقة البرهان ، الشيئ الذي استبعده الكثيرون ممن اتصلت بهم ” سري للغاية نيوز ” ، وأضافوا أن مساعي صافي النور إنما تهدف فقط لتخليص أبناء الرزيقات من حربهم ، والمحافظة على ما تبقى منهم لدمجه في الجيش ، أو الوصول به لصيغة تمكنهم لعب دور سياسي . وأن كل دوافعه قبلية .

وعلم الموقع أن بعض قيادات بالمدينة ناقشت فكرة إرسال شباب للتشنيع بصافي النور ، وطرده من المدينة .

♦️سري للغاية نيوز

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22 أغسطس 2023