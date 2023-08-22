الكويت تبعد 25 ألف وافد من بينهم 10 آلاف امرأة!





أعلنت دولة الكويت عن إبعاد حوالي 25 ألف وافد من بداية العام الجاري بمعدل 108 مقيمين يومياً.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله إن هؤلاء الوافدين أبعدوا إدارياً لأسباب عدة أبرزها: مخالفة قوانين الإقامة والعمل، تورطهم في تعاطي وترويج المواد المخدرة، والتسول، وارتكاب أعمال من شأنها الإضرار بأمن البلاد.

وأشار المصدر الأمني إلى أن من بين المبعدين إدارياً للمصلحة العامة 10 آلاف امرأة تجاوزن القانون وارتكبن مخالفات. وأكد أن الداخلية أعدت خطة أمنية لضبط 100 ألف مخالف متوارين عن الأنظار، وستنطلق الحملات المكثفة لضبطهم.

الشرق القطرية