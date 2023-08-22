بعد انفصاله عن زوجته.. رئيس وزراء كندا: أركز على أطفالي





قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الاثنين، إنه يركز حالياً على أبنائه والمستقبل، وذلك في أول تصريحات يدلي بها منذ أن أعلن هذا الشهر انفصاله عن زوجته صوفي جريجوار ترودو.

وعاد ترودو وزوجته من عطلة أسرية في إقليم كولومبيا البريطانية المطل على المحيط الهادي، وفي الثاني من أغسطس الحالي، قال مكتب ترودو إنه وقع مع زوجته اتفاقاً قانونياً للانفصال، لكنه لم يتحدث عن هذا الأمر من قبل علناً.

وأضاف ترودو: “قضيت 10 أيام مع العائلة (وكانت فرصة) جيدة حقاً للتركيز على الأطفال وعلى العيش معاً ومواصلة الحياة”.

وأحجم عن الرد على سؤال عما يشعر به حالياً، ولم يوضح كذلك أي تفاصيل عن الانفصال، شاكراً من قدموا له الدعم، ومشدداً على ضرورة استمرار الخصوصية. وأضاف: “أريد حقاً أن أشكر الكنديين على كرمهم الكبير فيما يتعلق باحترام خصوصيتنا”.

وتزوج ترودو (51 عاماً) وصوفي (48 عاماً) في مايو 2005، ولديهما 3 أطفال، هم زيفيار (15 عاماً،) وإيلا-جريس (14 عاماً)، وهادريان (9 أعوام). وسبق أن تحدثا صراحة عن مشكلات تواجه علاقتهما، ولم يظهرا كثيراً في مناسبات عامة خلال السنوات الماضية.

وكان ترودو يبلغ من العمر 43 عاماً فقط عندما أصبح رئيساً للوزراء في كندا أواخر 2015، وسرعان ما تحول الزوجان المعروفان بأناقتهما إلى أيقونتين، وأصبحا محط انتباه وسائل الإعلام العالمية.

ونشرت مجلة Vogue ملفاً شخصياً مميزاً لهما في عددها في يناير 2016، تضمن صوراً لهما وهما يحتضنان‭‭ ‬‬بعضهما البعض. وجاء في مقال طويل في المجلة عن ترودو أنه “أدهش البعض بإظهار مشاعره تجاه زوجته في العلن”.

وخلال السنوات الأولى بعد تولي منصبه، كان كثيراً ما يُشاهَد ترودو مع زوجته في مناسبات اجتماعية وزيارات خارجية. لكن ظهور صوفي تقلص مع زوجها في السنوات الماضية، وهو ما كان مؤشراً واضحاً على وجود توتر بينهما.

قناة الشرق للأخبار