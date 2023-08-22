قادمة من السودان.. الأرصاد الجوية في مصر تحذر من نشاط مثير للرمال والأتربة





قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد مستمرة في استقرار الأحوال الجوية بمعظم محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الشمالية.

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على «القناة الأولى والفضائية المصرية»، اليوم الثلاثاء، أن نشاط الرياح اليوم قد يكون مثيرًا لبعض الرمال والأتربة في أقصى جنوب البلاد عند حلايب وشلاتين والمناطق الحدودية نتيجة وجود سحب رعدية في السودان.

وأوضحت أن درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومن المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، بينما قيمة الحرارة المحسوسة تتجاوز قيم الحرارة في الظل من 2 درجة إلى 3 درجات نتيجة لوجود رطوبة نشعر بها بشكل أكبر في فترات الظهيرة بسبب هدوء سرعات الرياح وسطوع لأشعة الشمس.

وأكدت أن الطقس في فترة النهار حار رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار.

موقع – أهل مصر