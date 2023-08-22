إعلام الشرطة يشيد بالتعاون والتنسيق مع التلفزيون القومي





امتدح اللواء شرطة إبراهيم مصطفى مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة التعاون والتنسيق مع الفضائية السودانية منذ فترات سابقة.

جاء ذلك لدى زيارتهم اليوم لاستديوهات البث الفضائي للتلفزيون بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان بحضور العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي للشرطة. واستمع الوفد إلى شرح واف من مدير القناة عن مهام القناة في المرحلة الحالية إضافة للخارطة البرامجية للتلفزيون والبرامج المتنوعة لقوات الشرطة ومن ضمنها تحديد برنامج أسبوعي (ساهرون) لإبراز الأدوار الخدمية والأمنية للشرطة بجانب برامجها في تعزيز الأمن والاستقرار بالبلاد.

من جانبه أشار الناطق الرسمي للشرطة إلى استمرار التعاون بين الشرطة والتلفزيون القومي لإبراز المجالات الخدمية المقدمة للجمهور تحقيقا لرسالة الشرطة نحو المجتمع.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان