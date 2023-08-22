بالصور.. شرطة ولاية النيل الأبيض تحتفل بتخرج دفعة جديدة من المُستجِدات





احتفلت شرطة ولاية النيل الأبيض باستاد ربك بحضور الأستاذ يوسف فضل الله وزير البنية التحتية ممثل الوالي وأعضاء لجنة أمن ولاية النيل الأبيض والمدير التنفيذي لمحلية ربك بتخريج دفعة جديدة من المستجدات.

ممثل والي الولاية أوضح أن قوات الشرطة قامت بدورها كاملاً تجاه قضايا المجتمع مثمناً جهود شرطة الولاية في حفظ الأمن وانتشارها بمحليات الولاية المختلفة مشيدا بالدفعة المتخرجة والتي اتت في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد مثمنا جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في بسط الامن وهي تدافع عن الوطن مشيدا بالدور الطليعي لشرطة الولاية في استتباب الأمن.

مدير شرطة الولاية اللواء شرطة سيف الدين احمد الحاج ابان المجهودات المتعاظمة لهيئة ادارة الشرطة وهيئة القيادة التي عملت علي استرداد بيانات السجل المدني و تركيب مصنع الجوازات في زمن وجيز وذلك خدمة للمواطنين داخل البلاد وخارجها وانفاذ كافة الخطط والبرامج مشيدا بقيادة الفرقه ١٨ مشاه بولاية النيل الأبيض والقوات المسلحه المدافعة عن تراب هذا البلاد وصون كرامته ضد المتمردين والمتربصين مؤكدا قدرة شرطة الولاية علي السيطره علي الجريمة وملاحقة المجرمين مشيدا بتعاون حكومة الولاية في تنفيذ خطط شرطة الولاية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان الدفعة المتخرجة تضم ادارات السجل المدني والخدمات الصحية بالولاية اضافة لشرطة الولاية التي تشكل إضافة حقيقية للعمل الشرطي في المرحلة المقبلة في كافة إدارات الشرطة.

المكتب الصحفي للشرطة – السودان