السودان في المركز الأول استيراداً للأغذية المصرية





أعلن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية في تقريره الشهري أهم دول العالم المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023. فقد احتل السودان المركز الأول بقيمة 242 مليون دولار وبنسبة نمو 147% وقيمة نمو 144 مليون دولار مقارنة بصادرات الفترة نفسها من عام 2022، تليها السعودية في المركز الثاني بقيمة صادرات 205 ملايين دولار بنسبة تراجع 10%.

وحلت فلسطين في المركز الثالث بقيمة 144 مليون دولار ونسبة نمو 30%، ليبيا بقيمة 140 مليون دولار ونسبة نمو 24%، أمريكا بقيمة 133 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، الأردن بقيمة 105 ملايين دولار ونسبة تراجع 4%، إيطاليا بقيمة 102 مليون دولار ونسبة نمو 50%، اليمن بقيمة 93 مليون دولار ونسبة نمو 8%، هولندا بقيمة 85 مليون دولار ونسبة نمو 10%، الصين بقيمة 84 مليون دولار ونسبة تراجع 6%، العراق بقيمة 71 مليون دولار ونسبة نمو 1%، الإمارات بقيمة 67 مليون دولار ونسبة نمو 10%، إسبانيا بقيمة 66 مليون دولار ونسبة نمو 59%، ألمانيا بقيمة 64% ونسبة تراجع 8%.

وجاءت سوريا في المركز الخامس عشر بقيمة 60 مليون دولار ونسبة تراجع 15%، وحيث تمثل صادرات الدول الخمسة عشر الموضحة نسبة 64% من إجمالي صادرات القطاع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023.

كما احتلت السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 بقيمة صادرات 242 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 144 مليون دولار.

بوابة الأهرام