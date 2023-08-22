شاهد بالصورة والفيديو.. في لقطة أثارت سخرية المتابعين.. قوات الدعم السريع تقوم بترقية أحد أفرادها من رتبة جندي إلى رتبة لواء ركن مباشرة





أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان سخرية المتابعين الذين عبروا عن استغرابهم بطريقة ساخرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع أحد قوات الدعم السريع وهو يتحدث وعلى كتفيه رتبة “لواء” والتي تعد من أكبر وأفخم الرتب العسكرية.

وقال فرد الدعم السريع في حديثه وهو مخاطباً زملائه أنه قد تمت ترقيته من جندي إلى لواء مباشرة, مؤكداً أن نظام الترقيات أصبح سريعاً على عكس ما كان يحدث في السابق.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تلقى اللواء الصغير التهانئ من زملائه الذين أكدوا له أنه يستحق الرتبة العالية والفخمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين