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شاهد بالفيديو.. حفر قبره قبل ساعات من وفاته وتم اغتياله غدراً من أحد أفراد الفرقة التي يقودها.. معلومات هامة عن اللواء الراحل ياسر فضل الله الذي بكى على فقده الآلاف

2023/08/22
اللواء ياسر
الشهيد/ اللواء ياسر فضل الله

نشرت الصفحة الرسمية لقناة العربية على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تقريراً عن اللواء بالجيش السوداني ياسر فضل الله الذي أغتيل قبل يومين.

وقالت صفحة العربية وفقاً لمصادرها الخاصة وفقاً لتقريرها الذي رصده محرر موقع النيلين أن اللواء ياسر تم اغتياله عن طريق أحد أفراد الفرقة التي يقودها بمدينة نيالا.

وذكر التقرير أن اللواء الذي نعاه الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي كان قد حفر قبره قبل ساعات من وفاته وذلك وفقاً لمقطع فيديو متداول ظهر من خلاله الفقيد وهو يقوم بحفر قبر رفقة جنوده.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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