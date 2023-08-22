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شاهد بالفيديو.. جنود القوات المسلحة يحتفلون داخل المدرعات ويهتفون بصوت واحد (سفيان وين؟ سفيان الليلة معانا)

2023/08/22
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Waving the national flag, Sudanese soldiers rally in the capital Khartoum following a speech by Field Commander Brig. Mohammed Hamdan Hemaidti, on May 21, 2014, after troops from the controversial Rapid Support Forces said they seized a strategic area about 20 kilometres (12 miles) northeast of South Kordofan's state capital Kadugli. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY (Photo credit should read ASHRAF SHAZLY/AFP/Getty Images)

تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والنشطاء الذين تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول جنود بالقوات المسلحة وهم يحتفلون من داخل سلاح المدرعات بالخرطوم بعد انتصارهم على قوات الدعم السريع في معركة شرسة.

واحتفل جنود الجيش بالانتصار عبر الهتافات الداوية, وكان الهتاف الأبرز (سفيان وين؟ سفيان الليلة معانا) وهو ما جعل البعض يتنبأ بالقبض على نقيب الدعم السريع المتمرد سفيان بريمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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