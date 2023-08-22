شاهد بالفيديو.. جنود القوات المسلحة يحتفلون داخل المدرعات ويهتفون بصوت واحد (سفيان وين؟ سفيان الليلة معانا)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين والنشطاء الذين تداوله على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول جنود بالقوات المسلحة وهم يحتفلون من داخل سلاح المدرعات بالخرطوم بعد انتصارهم على قوات الدعم السريع في معركة شرسة.

واحتفل جنود الجيش بالانتصار عبر الهتافات الداوية, وكان الهتاف الأبرز (سفيان وين؟ سفيان الليلة معانا) وهو ما جعل البعض يتنبأ بالقبض على نقيب الدعم السريع المتمرد سفيان بريمة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين