شاهد بالصورة والفيديو.. بصوت عذب وجميل أم سودانية تغني لمولودتها الصغيرة (ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺩﻳﻚ ﻭﺍﻟﺘﻮ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ كنت نقطة ضوء)





خطف مقطع فيديو متداول لأم سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وحظيت بمشاهدات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت الأم بالغناء لطفلتها ومولودتها الصغيرة أغنية الشاعر محجوب شريف والتي تغنت بها فرقة عقد الجلاد (ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺩﻳﻚ ﻭﺍﻟﺘﻮ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ كنت نقطة ضوء).

المقطع حظي بتفاعلات ومشاركات واسعة من قبل المتابعين الذين أشادوا بصوت الأم ووصفوها بالعذب والجميل, وذهب البعض لأبعد من ذلك وذكروا أن الأم قد تكون عضو بفرقة عقد الجلاد بسبب إمكانياتها الصوتية العالية.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين