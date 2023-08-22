على متن تاركو للطيران.. وصول 40 ألف من دفاتر الجوازات





تسلمت إدارة الجوازات والهجرة منتصف ليل الإثنين من مطار بورتسودان 40 ألف دفتر خاص بإصدار الجوازات.

وأشتملت الدُفعة الأولى التي وصلت على متن رحلة تاركو التي وصلت من الدوحة على 40 ألف دفتر، وسط إشادة بالشركة على تكفلها بنقل الشُحنة مجاناً.

ومنذ منتصف أبريل توقف إصدار الجوازات الجديدة في السودان بسبب الحرب في العاصمة الخرطوم، غير أن المجهودات التي بذلتها الجهات المختصة في الحكومة وعلى رأسها وزارة المالية وإدارة الجوازات أسفرت عن استيراد مطبعة جديدة من ألمانيا سيكون مقرها مدينة بورتسودان العاصمة الإدارية ويتوقع أن تعلن إدارة الجوازات خلال الأيام القادمة موعد بداية إصدار الجوازات ورسومها.

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