الحكيم: الجنجويد تم خداعهم بسيارة قالو ليهم فيها “حميدتي”

لليوم الثالث على التوالي تقوم قوات الدعم السريع “المتمردة” بمهاجمة سلاح المدرعات بقوة بشرية كبيرة وبنخبة من جنودها وقادتها المتبقين، ويتم صدهم ببسالة القوات المسلحة السودانية.

وكتب الشيخ الدكتور محمد هاشم الحكيم على صفحته الرسمية: لا ننكر استبسال الجنجويد اليوم في اختراق المدرعات لسببين ؛ الاول خروج نخبة المهرية ، ثم خداعهم بسيارة برادو قالوا ليهم فيها حميدتي بي نفسو يقود المعركة ! ثم كانت المقبرة.

وفي المقابل فان الجيش استبسل وانتصر لسببين ايضا: وجود نخبة هيئة العمليات والمتطوعين مع الجيش وخروج القادة نصر الدين وايوب بانفسهم لقيادة الهجوم ومطاردة الجنجويد.