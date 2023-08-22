هروب جماعي لِما تبقى من المليشيا المتمردة من محيط سلاح الفرسان “المدرعات”





قال بطل القوات المسلحة السودانية “أحمد الشاكر” بأن هنالك حالة هروب جماعي لِما تبقى من المليشيا المُتمردة من محيط سلاح الفرسان سلاح المدرعات، وتجري حالياً عمليات تمشيط واسعة للمُحيط لإبادة ما تبقى من المرتزقة.

كما نبه الشاكر بأن صفحات المُرتزقة تستخدم أسلوب الحرب النفسية لبث الإحباط وخفض الروح المعنوية للمواطنين، ووجه بعدم التركيز معها.

وطالب أحمد الشاكر الشعب السوداني بالدعاء لقواته المسلحة حتى يتم القضاء على آخر المتبقي من قوات الدعم السريع المتمردة. وقال بأن: ” العبرة في الخواتيم”.

شاهد منشورات “أحمد الشاكر” وتفاعل الجمهور معها:

الخرطوم – “كوش نيوز“