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زوجة ميسي تشعل السوشيال ميديا وشباب العرب: “لا تتزوجها إذا لم تنظر لك كهذه النظرة”

2023/08/22
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أنتونيلا ميسي

أشعلت زوجة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الحسناء “أنتونيلا” السوشيال ميديا بظهورها اللافت ووجودها الدائم وتشجيعها لنجم النجوم الجديد في نادي “إنتر ميامي” الأمريكي.

وتتواجد أنتونيلا روكوزو في المدرجات من أجل تشجيع زوجها بحرارة، وتتبادل مه الابتسامات والنظرات الساحرة، وتنتظره عقب نهاية كل مباراة لتحتفل معه بالإنجاز.

شباب العرب علقوا على هذه الصورة والنظرة الرومانسية لأنتونيلا، وجعلوا الترند المتداول “لا تتزوجها إذا لم تنظر لك كهذه النظرة” على شبكات التواصل الاجتماعي.

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نقلاً عن – “كوش نيوز

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