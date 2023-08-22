طهران تكشف النقاب عن أحدث المسيرات الإيرانية الصنع





كشفت طهران يوم الثلاثاء النقاب في عن أحدث نسخة من المسيرات الإيرانية الصنع والتي تقول إنها تملك مجموعة من الخصائص المتطورة.

وأزاحت وازرة الدفاع الستار عن الطائرة “مهاجر10” المسيرة إلى جانب معدات وقطع عسكرية جديدة أخرى في معرض افتتحه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ووفق ما بثته وسائل إعلام رسمية فإن “مهاجر 10” تتفوق بنسبة الضعف عن مستويات وطرازات الطائرات بدون طيار المسلحة السابقة الخاصة بإيران.

وأوضحت أنه يمكنها الطيران في عمليات لمدى مضاعف يصل إلى ألفي كيلومتر والاستمرار في التحليق لفترات طويلة وتنفيذ مهمات لمدة تصل إلى 24 ساعة وحمل وزن زائد من الذخائر يصل إلى ثلاثمائة كيلوغرامات كما وأنها مجهزة إجمالا بتقنيات إلكترونية عالية وحديثة ما يجعلها متفوقة.

وطلبت الولايات المتحدة مرارا من إيران التوقف عن توريد طائرات مسيرة إلى روسيا كي تستعملها في حربها ضد أوكرانيا علما أن إيران نفت دوما ذلك الأمر مؤكدة أن ما سلمته لموسكو من مسيرات يعود لزمن ما قبل تلك الحرب التي اندلعت في شباط فبراير 2022. وتؤكد واشنطن مع إسرائيل أيضا على استخدام إيران مسيراتها فوق منطقة مياه الخليج شديدة الحساسية.

بي بي سي عربي