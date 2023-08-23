السودان.. مصرع 4 سيدات جراء إطلاق قذائف هاون من قوات الدعم السريع

أعلن الجيش السوداني، عن مصرع 4 سيدات جراء إطلاق قذائف هاون من قبل قوات الدعم السريع.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، في بيان صادر عنها الثلاثاء، إن الفرقة 16 مشاة في منطقة نيالا سطرت فصلًا جديدًا في صمودها وتمكنت من صد هجوم لقوات الدعم السريع وكبدته خسائر فادحة في الأفراد والمعدات والأسلحة والاليات.

وأضافت أن سلاح المدرعات تمكن مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل قوات حميدتي التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة، مشيرة إلى أن القوات السودانية تبسط حاليًا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأية محاولات جديدة.

وتابع البيان: “تحقق قواتنا في قطاعات مختلفة من منطقة العاصمة المركزية نجاحات وهي مستمرة في أداء واجباتها لحين القضاء عليهم، وقد ارتكبت قوات الدعم السريع مجددا جريمة بحق المدنيين حيث أطلقت عددًا من قذائف الهاون على منطقة عد حسين مربع 1 مما أدى إلى استشهاد 4 نساء وعدد من الجرحى، كما أطلقت قذائف على عدد من أحياء أم درمان القديمة”.

صدى البلد