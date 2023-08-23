بسكويت الشوكولاتة والمربى بدلا من الحلاوة.. قرار وزاري بتعديل معاملة النزلاء





نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 184 تابع أ، الصادر في 22 أغسطس 2022، قرار وزارة الداخلية رقم 1541 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 691 لسنة 1998، في شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.

ونصت المادة الأولى للقرار على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من البند أولًا من مقـرر أغذيـة النـزلاء العـاديين، بالمادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 691 لسنة 1998 المشار إليه، النص الآتي: يمكن الاستعاضة عـن كل 50 جـم مـن صـنف الحـلاوة الطحينيـة، بأحد الأصناف الآتية: المربى زنة 90 جم، العسل الأبيض زنة 75 جم، بسكويت العجـوة زنة 50 جم، بسكويت سادة زنة 60 جم، بسكويت الشيكولاتة زنة 50 جم بسكويت الويفر بالكريمة زنة 50 جم.

وفي وقت سابق، نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 180 الصادر في 17 أغسطس سنة 2023، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقم 1269 لسنة 2023، بالسماح لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

القاهرة 24