“سلاح المدرعات”.. مقر استراتيجي في السودان يشعل منافسة للسيطرة عليه





تشتد المعارك بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في محيط “سلاح المدرعات” في الخرطوم، للسيطرة عليه نظرًا لأهميته وقدرته على قلب موازين القتال ميدانيًا.

وتضاربت الأنباء بشأن السيطرة على المقر التابع للجيش السوداني جنوبي الخرطوم، والذي يشهد اشتباكات عنيفة لليوم.

ما هو “سلاح المدرعات” ومهامه؟

يقع “سلاح المدرعات” الإستراتيجي، على بعد حوالي 6 كيلومترات من وسط الخرطوم، وتحديدًا في منطقه “الشجرة” العسكرية في مقر مساحته 20 كيلومترًا مربعًا.

ويشهد مؤخرًا اشتباكات عنيفة باعتباره يخضع لسيطرة الجيش في السودان، غير أن قوات “الدعم السريع” تزعم أنها نجحت في اختراق أسواره.

وفي الأصل، يحتوي سلاح المدرعات على كتيبة من الجيش قوامها بين 700 إلى 900 جندي مقسمين إلى: ضباط، وضباط صف، والجنود.

ويعد معسكر المدرعات سلاحًا فنيًا بامتياز، إذ يعتمد على مهام معينة في استخدام المدرعات والدبابات ذات التصويب عالي الدقة، فيما يحتوي على 1000 دبابة روسية.

وأعلنت قوات “الدعم السريع” مؤخرًا تمركزها في المباني المجاورة لسلاح المدرعات، والتي تقع فعليًا داخل حدوده الجغرافية، فباتت مركزًا لقناصتها، بحيث تستهدف منها كل تحركات الجيش داخل معسكر المدرعات خلال الساعات الأخيرة.

في المقابل، أصدر الجيش السوداني بيانًا أمس أكّد فيه أن الفرقة “الـ16 مشاة نيالي” صدت هجومًا لقوات “الدعم السريع” وكبدتها خسائر فادحة في المعسكر.

وجاء في البيان: “تمكن سلاح المدرعات مجددًا من دحر محاولة هجوم فاشلة من قبل مليشيات المتمرد محمد حمدان دقلو (الدعم السريع)، التي لاذت بالفرار بعد تلقيها خسائر كبيرة”.

وأضاف الجيش: “تبسط قواتنا حاليًا كامل سيطرتها على سلاح المدرعات وفي كامل الجاهزية للتصدي لأي محاولات جديدة”.

وكانت قوات “الدعم السريع” قد ذكرت عبر حسابها على منصة “إكس” أنها “تمكنت من السيطرة على 101 دبابة و90 مدرعة و21 عربة قتالية، وكميات من الأسلحة والذخائر، وما زالت عمليات الحصر مستمرة”.

تلفزيون العربي