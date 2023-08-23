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بالصور.. مبادرة يلا نغني للسودان تنطلق من الإمارات

2023/08/23
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نانسي عجاج

دشنت الإنسانة و سفيرة اليونيسيف و كروانة الطرب السوداني الأستاذة نانسي عجاج في مقر النادي الإجتماعي السوداني دبي مبادرة (يلا نغني للسودان) في حضور كبير للإعلاميين السودانيين و نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي و التي تهدف إلى بث الإيجابية و الروح الطيبة في ظل الأحداث المأساوية التي تحدث في السودان و المساعدة في لفت الأنظار للأوضاع الصحية المزرية في السودان و المعاناة التي يعيشها أصحاب الأمراض المزمنة في ظل إنقطاع الأدوية و المعينات الصحية و ستكون المبادرة في جميع دول الخليج إبنداءاً بإمارات الخير.
و أكد د. الأمين طه رئيس الجالية السودانية أن مثل هذه المبادرات هي ما ستساعد في الخروج من حالة الذهول و التجمد الذهني و الصدمة و أن الحرب مصيرها النهاية و على الجميع أن يتكاتفوا و يستعدوا لما بعدها فالسودان يحتاج لسواعد أبنائه ليعود من جديد و الفن هو رسالة السلام و المحبة ، و أكد دعم مجلس الإدارة لمثل هذه المبادرات و غيرها.
النادي الإجتماعي السوداني دبي
أمانة الإعلام
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