سياسية

مصادر عسكرية: تحليق مُكثف للطيران الحربي بالخرطوم والمطاردات النوعية للقوات الخاصة داخل الأحياء

2023/08/23
سلاح الجو السوداني
mig 29

قال إعلاميون سودانيون بأن المصادر العسكرية ذكرت بأن هنالك تحليق مُكثف للطيران الحربي بالخرطوم والمطاردات النوعية للقوات الخاصة داخل الأحياء والقبض على أفراد المليشيا المُتمردة في جنوب الخرطوم والأحياء المجاورة لسلاح المدرعات و أحياء أمدرمان القديمة.
كما تم تأكيد فرض سيطرة على كبري شمبات من جهة أمدرمان وفي مدخل بحري إستعداداً لتمشيط الأحياء.
شاهد منشور لإعلامي بالخرطوم وتفاعل الجمهور:
رصد وتحرير – “النيلين”

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