شيخ إماراتي بعد قرار تعيين 2000 معلم جديد: تمنيت أن يُقلَب الرقم فتصبح حصة المواطن هي الأعلى

قال الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي تعليقاً على قرار تعيين 2000 معلم جديد، من بينهم 500 مواطن إماراتي، بأنه كان يتمنى أن تكون حصة المواطن هي الأعلى.

وكتب على صفحته الرسمية في تويتر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة في كلباء:

تمنيت أن يُقلَب الرقم فتصبح حصة المواطن هي الأعلى .. ليس انتقاصًا من كافة الأخوة والأشقاء ولا نكرانًا لفضلهم ولكن انتماءً للوطن ونفعًا للمواطن وترسيخًا للهوية الوطنية. حقيقة لا أعلم ببواطن الأمور. فربما عزوف المواطنين والمواطنات عن هذا المجال لكونه أصبح بيئة طاردة. أو ربما أن المحفزات لم تعد مغرية. أو ربما مخرجات التعليم لم تعد ملبية لهذه الوظائف حيث أنه مؤسسات التعليم العالي لم تعد تولي لهذا النوع من التخصصات اهتمامًا كما كانت سابقًا.