شاهد بالفيديو.. الناشط السوداني صلاح سندالة يفجرها داوية ويثير غضب المتابعين: (حلايب وشلاتين مصريات وأسألوا سكانهم الذين لم يحتجوا لأن الحكومة المصرية وفرت لهم كل سبل الراحة)





فجر الناشط السوداني المثير للجدل صلاح سندالة مفاجأة كبيرة أثار بها ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أكد سندالة في رده على الإعلامي المنتصر بالله الذي استضافه في إحدى القاءات أن جلايب وشلاتين المتنازع حولها هي مناطق مصرية.

واستدل الناشط المثير للجدل بعدم احتجاج أهالي وسكان المنطقتين بعد أن وفرت له الحكومة المصرية كل سبل الراحة من أكل وشرب وعلاج وصحة وتعليم.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين