شاهد.. المرأة السودانية تتفوق على الموريتانية والإماراتية والبحرينية وتنافس المرأة السعودية في قائمة أجمل نساء الوطن العربي وفقاً لآخر استفتاء





أجرت إحدى المواقع العربية استفتاء لأجمل النساء في الوطن العربي وجاءت القائمة من 20 دولة حول الوطن العربي الكبير.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد احتلت المرأة السودانية المركز 12 خلف المرأة السعودية مباشرة وهو ما أعتبره المتابعون والمتابعات مركز متقدم.

https://www.youtube.com/shorts/sE-ICbWy0nU

ووفقاً للاستفتاء فقد تفوقت المرأة السودانية على المرأة البحرينية والموريتانية والإماراتية والليبية والعمانية والكويتية والقطرية.

أما على مستوى نساء العالم فقد خلت القائمة المكونة من 50 دولة من أسم السودان, واحتلت المرأة البرازيلية المرتبة الأولى في قائمة أجمل نساء العالم بينما جاءت المرأة السنغالية في المركز الآخير.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين