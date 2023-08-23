شاهد بالفيديو وبالأرقام.. ما هي أكبر الجاليات العربية الموجودة في مصر؟ والمفاجأة السودان في المركز الثالث خلف جاليتين عربيتين





نشر تقرير رصده موقع “إحصائيات” قائمة أكبر الجاليات العربية الموجودة في جمهورية مصر منذ العام 1990 وحتى العام 2019.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فجر التقرير مفاجأة كبير تمثلت في احتلال الجالية السودانية لمركز متأخر ضمن أكبر الجاليات في مصر.

حيث احتلت الجالية السودانية المركز الثالث خلف الجالية السورية التي حلت في المركز الثاني والجالية الفلسطينية التي تصدرت القائمة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أرجع متابعون السبب في احتلال الجالية السودانية في مصر للمركز الثالث على الرغم من تواجدهم الكبير إلى أن التقرير تم رصده من العام 1990 وحتى العام 2019 أي قبل الحرب التي تسببت في نزوح الآلاف إلى مصر.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين