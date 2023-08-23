شاهد بالفيديو.. الفنانة السودانية هالة عمر تحيي حفل شبابي من أعلى الجبال وسط جضور متواضع





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو وجد حظه من السخرية من قبل جمهور المعلقين على المقطع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشابة هالة عمر وهي تغني أعلى الجبال بإحدى المناطق التي لم يتم الكشف عنها.

وتغنت هالة في حفلها بأعلى الجبل وسط حضور شبابي متواضع, ووفقاً لما رصده التصوير فإن الحضور من الشباب كان قليل جداً وفضل بعضهم الجلوس في الجبال دون التفاعل مع أغنيات الفنانة خلال الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين