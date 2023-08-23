فيدان يبحث مع السوداني تطوير التعاون التركي العراقي





بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تطوير التعاون القائم بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بينهما الأربعاء على هامش زيارة الوزير فيدان إلى العاصمة العراقية بغداد لإجراء محادثات رسمية.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن اللقاء تناول القضايا الراهنة المتعلقة بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني ​​بين البلدين.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى فيدان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وبحث معه قضايا زيادة التجارة الثنائية ومكافحة الإرهاب وكفاءة استخدام المياه العابرة للحدود بين البلدين.

والثلاثاء، بدأ وزير الخارجية التركي زيارة رسمية إلى بغداد، استهلها بلقاء نظيره العراقي فؤاد حسين.

ومن المنتظر أن يلتقي فيدان رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وممثلي التركمان في البلاد.

كما يتوجه فيدان إلى مدينة أربيل بعد انتهاء محادثاته في بغداد للقاء مسؤولي حكومة إقليم كردستان شمال العراق.

الأناضول