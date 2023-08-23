توقع ارتفاعا بدرجات الحرارة العظمى والصغرى، وامطار خفيفة الى متوسطة





توقعت هيئة الارصاد الجوية في نشرتها اليوم الاربعاء ان ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى في اغلب انحاء البلاد. كما تنبأت بهطول امطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: البحر الاحمر، الشمالية، نهر النيل ، الخرطوم، الجزيرة،القضارف، سنار،كسلا، النيل الأبيض، ،النيل الازرق، كردفان الكبرى، شمال وشرق وجنوب دارفور . كما يتوقع هطول امطار متوسطة الى غزيرة في اجزاء متفرقة من ولاية غرب دارفور. سٌجلت اعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم امس (43) درجة في بورتسودان وادناها(21) في رشاد وحلفا الجديدة. أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (44) درجة، في وادي حلفا وادناها(20) درجة في مدينة زالنجي

وكاله سونا