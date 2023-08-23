منظمة الصحة العالمية تقدم منحة دوائية لصحة نهر النيل





وقفت الدكتورة امل احمد مجذوب ممثل مدير عام وزارة الصحة بولاية نهر النيل والدكتور حذيفة عبد الرحمن مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالوزارة والدكتور عصام محمد علي ممثل منظمة الصحة العالمية بالولاية على وصول منحة منظمة الصحة العالمية ظهر اليوم برئاسة وزارة الصحة بعطبرة والتي احتوت على عدد من الادوية تمثلت في ادوية ملاريا وادوية الصحة الانجابية ومضادات حيوية الى جانب ادوية امراض مزمنة وانقاذ حياة ومحاليل تعقيمية تقدمها الصحة العالمية للمستشفيات والعيادات الجوالة بعطبرة وشندي في اطار تنفيذ خطة الاستجابة للأحداث والطواريء الصحية.

وكاله سونا