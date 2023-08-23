لماذا لم تتوقف محاولات قوات الدعم السريع للسيطرة على رئاسة سلاح المدرعات؟





منذ بدء الحرب بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل الماضي لم تتوقف محاولات قوات الدعم السريع “المتمردة” للسيطرة على رئاسة سلاح المدرعات في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، فما أهميته للطرفين؟

يعد سلاح المدرعات قوة قتالية حاسمة، ومنذ العام 1956 دخل الخدمة بهدف إسناد القوات البرية السودانية، وفي عام 1965 أصبح وحدة مستقلة، واعتمد في تسليحه على استيراد الدبابات من مصادر متعددة مثل روسيا والصين ودول أوروبا الشرقية.

الجزيرة – السودان