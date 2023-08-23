هددت بالتدخل: الادارة الأهلية بكادقلي تدين الحركة الشعبية





ادانت الادارة الاهلية بكادقلي الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو وأكدت أنها هى اول من بادرت بالحرب .

وحذرت من نذر مجاعة وشيكة ودعت الحركة الي تحكيم صوت العقل والنظر لمألات الحرب وانعكاساتها من رعب وخوف على المواطنين و الأطفال والنساء.

وقال الأمير حازم يعقوب خلال اجتماع مشترك مع الوالي الولاية بغرض التهنئة للانتصار الباهر الذي حققته القوات المسلحة على الحركة الشعبية وعودة الحياة لطبيعتها ان المواطن مهدد بفقدان مزارعهم وأماكن رعيهم جراء الحرب.

وقطع بعدم استطاعة الادارة الاهلية على التواصل مع أفراد الحركة الشعبية في وقت أكد فيه ان رجالات الادارة الاهلية مسؤولة عن الشعب سواءا بالداخل والخارج ولديها تدخلات فى حالة احتدام اى خلاف بين افراد الحركة الشعبية والحكومة .

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