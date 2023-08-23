إنجازات المرور: تشغيل الأنظمة واستعادة بيانات نظام الرخص والتمليك بولايات البلاد

تسلم اللواء شرطة نصر الدين محمد عبد العليم مدير الإدارة العامة للمرور إشادة وثناء الفريق شرطة (حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية السوداني المكلف و الخاص بضباط وصف ضباط الإدارة إضافة للفريق الهندسي للاتصالات وتقانة المعلومات بدائرة الشؤون الفنية لتمكنهم من استعادة البيانات الخاصة بأنظمة المرور التقنية وتشغيل مركز البيانات وعودة الخدمات وفق آخر إصدارات توصلت لها فرق العمل التقني النسخة الخاصة بترخيص المركبات ورخص القيادة المركزية للمحافظة على ممتلكات المواطنين ونشرها بجميع مراكز الترخيص بولايات البلاد، مشيدا بالجهود التي بذلت والأداء المخلص وروح التفاني والمسؤولية للدائرة الفنية وإدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة لتمكنهم من القيام بمهامهم على أكمل وجه ولتمسكهم بالأخلاق والمعايير الإسلامية ولمحافظتهم على حياة الناس وممتلكاتهم.