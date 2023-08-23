بالصور.. مكافحة التهريب الولاية الشمالية فرع كريمة تضبط خمس عربات تحمل أدوية وبضائع مختلفة

تمكنت إدارة المكافحة الولاية الشمالية فرع كريمة من ضبط خمس عربات تحمل بضائع وأدوية مخالفة للمواصفات.

السيد الفريق حسب الكريم مدير قوات الجمارك أشاد بهذه الضبطيات المتلاحقة وأشار إلى أنها إن دلت على شيء إنما تدل على استشعار المسؤولية، حاثا كل القوات على تشديد القبضة على المخربين.

مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب أشاد بالضبطية وأثنى على الأداء والانتشار الإيجابي لقواته والذي يحقق الأهداف الاقتصادية كما أكد ا مدير دائرة مكافحة التهريب الولاية الشمالية أن قواته تتحدث عن نفسها بمزيد من المضبوطات حفاظاً على أمن ومكتسبات البلاد.