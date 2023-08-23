شاهد بالفيديو.. وسائل إعلام تابعة لفاغنر تقول أن الدفاعات الروسية هي التي أسقطت الطائرة وقتلت قائدها





قتل 10 أشخاصفي حادثة تحطم طائرة خاصة تابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين في مقاطعة تفير شمال العاصمة الروسية، وسط أنباء تفيد بأن قائد مجموعة فاغنر العسكرية ربما كان على متنها.

وأظهرت مقاطع فيديو، مشاهد لحطام الطائرة من طراز إمبراير ليغاسي التابعة لقائد فاغنر بعد سقوطها شمالي موسكو “تاس”.

كما أشارت الوكالة إلى أن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو تابعة لقائد فاغنر يفغيني بريغوجين وقتل كل من عليها.

بدورها، ذكرت وكالة النقل الجوي الروسية أن بريغوجين من بين قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

وأفاد مراسل “العربية/الحدث”، أن مؤسس فاغنر ديمتري أوتكين كان على متن الطائرة المحطمة، مشيرا إلى أن لا تأكيد رسميا من السلطات الروسية حتى الآن حول مصير بريغوجين.

فيما كشفت وسائل إعلام تابع لفاغنر أن الدفاعات الروسية هي التي أسقطت طائرة تابعة لنا بين موسكو وسان بطرسبرغ. كما قالت “تم قطع رأس المجموعة باغتيال بريغوجين وأوتكين”.

🔴 عاجل مقتل طباخ بوتين زعيم #فاغنر وقائد التمرد الاخير في سقوط طائرة ومعه 10 اخرين ، نعتذر عن الالفاظ في الفيديو pic.twitter.com/W8AgOM5MN4 — Ghandour (@crm_200) August 23, 2023

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