شاهد بالفيديو أبطال المدرعات: “الراجل الدايرنا يجينا”





في مقطع جديد من داخل سلاح المدرعات في الخرطوم – الشجرة، قال أحد ابطال الدروع نحن الآن داخل المدرعات والراجل الدايرنا يجيينا.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية مقطع الفيديو الذي يتحدث فيه أحد الجنود ويشير إلى بعض مناطق المنطقة العسكرية “المدرعات”.

واستمر القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة لليوم الرابع على التوالي، بعد هجوم المتمردين على سلاح المدرعات بالشجرة الخرطوم.

وللشهر الخامس تحاول القوات المسلحة السودانية إنهاء تمرد قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي”.

شاهد الفيديو من داخل المدرعات – الشجرة:

رصد وتحرير – “النيلين”